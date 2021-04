Kabir Bedi: "In India persone che conosco muoiono ogni giorno: il mio cuore sanguina. È straziante" (Di giovedì 29 aprile 2021) ?ogni giorno sento parlare della morte di persone che conosco, o di qualcuno della loro famiglia. È straziante. Il mio cuore sanguina quando vedo la sofferenza in tutta l’India nei notiziari e nei social media. Mi ricorda quello che l’Italia ha sofferto in quella terribile prima ondata, a partire dalla Lombardia?. A parlare all’Adnkronos è Kabir Bedi, l’attore Indiano che ha prestato il volto a Sandokan nell’omonimo sceneggiato televisivo di Sergio Sollima. L’artista, raggiunto nella sua casa a Mumbai dall’agenzia di stampa, ha parlato del dolore che prova per la terribile ondata di Covid che sta colpendo la sua terra. Bedi ha anche voluto esprimere gratitudine al premier Mario Draghi ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 aprile 2021) ?sento parlare della morte diche, o di qualcuno della loro famiglia. È. Il mioquando vedo la sofferenza in tutta l’nei notiziari e nei social media. Mi ricorda quello che l’Italia ha sofferto in quella terribile prima ondata, a partire dalla Lombardia?. A parlare all’Adnkronos è, l’attoreno che ha prestato il volto a Sandokan nell’omonimo sceneggiato televisivo di Sergio Sollima. L’artista, raggiunto nella sua casa a Mumbai dall’agenzia di stampa, ha parlato del dolore che prova per la terribile ondata di Covid che sta colpendo la sua terra.ha anche voluto esprimere gratitudine al premier Mario Draghi ...

