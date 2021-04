Kabir Bedi disperato per crisi Covid in India | “Ogni giorno muore gente che conosco | grazie Italia”

(Di giovedì 29 aprile 2021)esprime tutto la sua frustrazione e il suo cordoglio per la terribile situazione in cui è precipitata l’, alle prese con una vera e propria escalation della pandemia da. La variantena del coronavirus preoccupa il mondo e nella nazione asiatica si sono raggiunti picchi di contagi e decessi insostenibili. L’attore reso noto indall’iconico ruolo di Sandokan ha parlato all’Adnkronos, raccontando quanto sia preoccupante la questione:sento parlare della morte di persone che, o di qualcuno della loro famiglia. È straziante. Il mio cuore sanguina quando vedo la sofferenza in tutta l’nei notiziari e nei social media. Mi ricorda quello che ...

Così, raggiunto nella sua casa a Mumbai dall'Adnkronos, esprime tutta la sua gratitudine al premier Mario Draghi per la solidarietà e l'impegno annunciato ieri nei confronti dell'India, ...Anche Sandokan lotta contro la variante indiana . L'attoreè prostrato dalla tragedia che sta colpendo l' India , con in contagi alle stelle. 'Ogni giorno sento parlare della morte di persone che conosco, o di qualcuno della loro famiglia. È ...L’attore indiano, celebre per Sandokan, esprime il suo dolore per l’escalation di contagi e decessi che sta vivendo l’India a causa ...Anche Sandokan lotta contro la variante indiana. L'attore Kabir Bedi è prostrato dalla tragedia che sta colpendo l'India, con in contagi alle stelle. «Ogni giorno sento ...