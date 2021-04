Juventus, Raiola si apre al calcio femminile: presa la procura di Bonansea (Di giovedì 29 aprile 2021) È uno degli agenti più potenti del mondo, assistendo giocatori del calibro di Ibrahimovic, Pogba e Haaland, tra gli altri, e Mino Raiola vuole ora allargare il suo business. Secondo i rumors delle ultime ore, infatti, il potente agente si sarebbe assicurato la procura di Barbara Bonansea, attaccante della Juventus Women. Il fatto non è ancora stato confermato né smentito dallo staff di Raiola, ma conferme arrivano da ambienti vicini al club. E sarebbe già in canna un grosso trasferimento per la giocatrice: su di lei ci sarebbe infatti l’interesse del Lione. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 29 aprile 2021) È uno degli agenti più potenti del mondo, assistendo giocatori del calibro di Ibrahimovic, Pogba e Haaland, tra gli altri, e Minovuole ora allargare il suo business. Secondo i rumors delle ultime ore, infatti, il potente agente si sarebbe assicurato ladi Barbara, attaccante dellaWomen. Il fatto non è ancora stato confermato né smentito dallo staff di, ma conferme arrivano da ambienti vicini al club. E sarebbe già in canna un grosso trasferimento per la giocatrice: su di lei ci sarebbe infatti l’interesse del Lione. SportFace.

