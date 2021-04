Juventus, nuovo nome a sorpresa per il dopo-Pirlo: spunta l’ex Milan (Di giovedì 29 aprile 2021) Juventus – Il futuro di Pirlo sembra ormai sempre di più indirizzato all’addio a fine stagione. Stando alle ultime indiscrezione nemmeno in caso di qualificazione Champions League ci sarebbe la possibilità di rivederlo il prossimo anno. La dirigenza non può permettersi un altro anno di transizione, vuole tornare a vincere subito laddove quest’anno si è mostrato il fianco troppe volte anche in match totalmente abbordabili. Juventus, spunta l’ipotesi Gattuso Allegri è in pole per la panchina ma l’alternativa c’è ed è un nome, assolutamente, improbabile: stiamo parlando di Gennaro Gattuso, che quasi certamente lascerà i partenopei a fine anno. L’indiscrezione sul possibile arrivo di Gattuso è riportata da Tuttosport. Leggi anche: Mercato Juventus, offerta importante per Demiral dalla ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 29 aprile 2021)– Il futuro disembra ormai sempre di più indirizzato all’addio a fine stagione. Stando alle ultime indiscrezione nemmeno in caso di qualificazione Champions League ci sarebbe la possibilità di rivederlo il prossimo anno. La dirigenza non può permettersi un altro anno di transizione, vuole tornare a vincere subito laddove quest’anno si è mostrato il fianco troppe volte anche in match totalmente abbordabili.l’ipotesi Gattuso Allegri è in pole per la panchina ma l’alternativa c’è ed è un, assolutamente, improbabile: stiamo parlando di Gennaro Gattuso, che quasi certamente lascerà i partenopei a fine anno. L’indiscrezione sul possibile arrivo di Gattuso è riportata da Tuttosport. Leggi anche: Mercato, offerta importante per Demiral dalla ...

