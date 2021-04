Juventus, caso Suarez. L’agente smentisce Agnelli: “Fu Paratici a cercare Luis” (Di giovedì 29 aprile 2021) Dopo Andrea Agnelli, è toccato a Ivan Zaldua rispondere alle domande del magistrato di Perugia in merito al “caso Suarez”. Il procuratore dell’attaccante uruguaiano ha però smentito il presidente della Juventus, come riportato dalla Gazzetta dello Sport: “La Juventus ha contattato Suarez direttamente tramite Paratici, che poi ha parlato con me. Ci siamo parlati diverse volte e alla fine abbiamo raggiunto un accordo per l’ingaggio, poi Luis doveva ovviamente liberarsi dal Barcellona.” Tra i dettagli rivelati da Zaldua anche il fatto che Suarez preferisse firmare per due anni “con l’opzione bilaterale di rescindere dopo la prima stagione pagando una clausola da un milione di euro”. Il problema della cittadinanza però era pronto a ... Leggi su sportface (Di giovedì 29 aprile 2021) Dopo Andrea, è toccato a Ivan Zaldua rispondere alle domande del magistrato di Perugia in merito al “”. Il procuratore dell’attaccante uruguaiano ha però smentito il presidente della, come riportato dalla Gazzetta dello Sport: “Laha contattatodirettamente tramite, che poi ha parlato con me. Ci siamo parlati diverse volte e alla fine abbiamo raggiunto un accordo per l’ingaggio, poidoveva ovviamente liberarsi dal Barcellona.” Tra i dettagli rivelati da Zaldua anche il fatto chepreferisse firmare per due anni “con l’opzione bilaterale di rescindere dopo la prima stagione pagando una clausola da un milione di euro”. Il problema della cittadinanza però era pronto a ...

