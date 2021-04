Juventus, ancora guai per Cristiano Ronaldo: Kathryn Mayorga chiede 56 milioni di sterline di risarcimento (Di giovedì 29 aprile 2021) Non è sicuramente un buon periodo per Cristiano Ronaldo, il portoghese deve fare i conti con problemi dentro e fuori dal campo, è tornato alla ribalta anche il caso Kathryn Mayorga. Cr7 è nervoso per la brutta stagione della Juventus e il digiuno dal gol delle ultime giornate preoccupa il club bianconero. Il serio rischio è quello di fallire la qualificazione alla prossima Champions league, sarebbe un danno economico veramente grande e porterebbe all’inevitabile cessione proprio di Cristiano Ronaldo. Il portoghese è legato da un contratto fino al 2022, ma l’addio anticipato non è da escludere. L’intenzione è quella di individuare un progetto possibilmente vincente. Il caso Suarez, le chat di Paratici: “siamo la Juventus e la prefettura non ci ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 29 aprile 2021) Non è sicuramente un buon periodo per, il portoghese deve fare i conti con problemi dentro e fuori dal campo, è tornato alla ribalta anche il caso. Cr7 è nervoso per la brutta stagione dellae il digiuno dal gol delle ultime giornate preoccupa il club bianconero. Il serio rischio è quello di fallire la qualificazione alla prossima Champions league, sarebbe un danno economico veramente grande e porterebbe all’inevitabile cessione proprio di. Il portoghese è legato da un contratto fino al 2022, ma l’addio anticipato non è da escludere. L’intenzione è quella di individuare un progetto possibilmente vincente. Il caso Suarez, le chat di Paratici: “siamo lae la prefettura non ci ...

Advertising

tancredipalmeri : Certo che quel “La Juventus rispetta le regole” detto da Andrea Agnelli a ottobre si è rivolto contro in una manier… - Agenzia_Ansa : #Superlega, Perez: 'Juventus e Milan non hanno lasciato. Il progetto è in stand-by, ma la società esiste ancora' - capuanogio : ?? #Ceferin sul #DailyMail divide le responsabilità e le future punizioni tra le 6 inglesi (le prime a uscire e scu… - pauloflorenz : @GianniJ08 Un sanguigno! Da l’anima sempre in qualsiasi contesto in cui viene calato..non ha ancora vinto nulla di… - BianconeriZonIt : #Zidane non ha ancora deciso cosa fare e alla fine della stagione c'è la possibilità che se ne vada. Le opzioni son… -