Juventus, addio Chiellini? Gazzetta dello Sport svela il futuro del capitano (Di giovedì 29 aprile 2021) Juventus – Il capitano della Juventus può lasciare a fine stagione. Quella che si sta appena chiudendo, potrebbe essere l'ultima stagione di Giorgio Chiellini con la maglia della Juventus. Secondo quanto riportato da la Gazzetta dello Sport, infatti, "King Kong" sarebbe rimasto particolarmente amareggiato dal comportamento assunto dalla dirigenza bianconera, che non lo ha neanche contattato per aprire un dialogo in vista del rinnovo del suo contratto in scadenza quest'estate. Juventus, svelato il futuro di Chiellini Ecco perché, a meno che Allegri non diventi il prossimo allenatore della Juve, l'addio di Chiellini è sempre più vicino.

Ultime Notizie dalla rete : Juventus addio Allegri - Gattuso, destini incrociati tra Juve e Napoli Commenta per primo Tra i nomi nell'orbita Juventus in caso di addio ad Andrea Pirlo c'è anche Rino Gattuso , come scrive Tuttosport . Gattuso sarebbe un'alternativa a Zidane e Allegri che, come riporta Sky Sport , è invece il vero sogno di De ...

Calciomercato, Milinkovic - Savic tra Inter e Juventus - C'è il 'sorpasso' Sergej Milinkovic - Savic sempre al centro dei rumors di calciomercato. L'estate prossima potrebbe essere quella dell'addio alla Lazio. Juventus, Inter o estero: le ultime La prossima estate potrebbe essere quella dell'addio. Parliamo di Milinkovic - Savic e della sua possibile partenza dalla Lazio dopo sei stagioni ...

Calciomercato Juventus, addio Ronaldo: “Un club se lo può permettere” JuveLive Kaio Jorge pronto a lasciare il Santos e a sbarcare in Europa: sfida tra big italiane Kaio Jorge è pronto a lasciare l'amato Brasile per compiere il salto di qualità definitivo. Il giovane attaccante del Santos non ha rinnovato il contratto con il club paulista in scadenza a dicembre e ...

Calciomercato Juventus, Chiellini deluso: l’addio è sempre più vicino Calciomercato Juventus, Chiellini non rinnova? Il difensore sarebbe rimasto amareggiato dal comportamento della società ...

