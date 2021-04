“JuiceRoll Race Edition” | ENEL X lancia nuova infrastruttura ricarica per MotoE

(Di giovedì 29 aprile 2021) (Teleborsa) –X, in qualità di Official Smart Charging Partner della FIMWorld Cup, hato il, ladiappositamente progettata e sviluppata per la, che verrà utilizzata a partire dalla prima gara della terza stagione della competizione, in programma a Jerez de la Frontera (Spagna) il 2 maggio 2021. “Siamo orgogliosi – ha dichiarato il ceo diX, Francesco Venturini – dire un nuovo caricatore intelligente per la FIMWorld Cup, sottolineando il nostro impegno nello sviluppo di tecnologie innovative per gli eMotorsports. Questo dispositivo ...

