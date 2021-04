Judo | nazionale dell’Iran squalificata per quattro anni | “Gravi violazioni”

Leggi su sportface

(Di giovedì 29 aprile 2021) Mano pesante della federazione mondiale del, che ha squalificato laper 4. Un provvedimento retroattivo, che scadrà nel settembre 2023, dovuto a “e reiteratedei valori dell’olimpismo”. La vicenda è nata ai Mondiali 2019, quando l’allora campione del mondo Saeid Mollaei si era rifiutato di affrontare un avversario israeliano. Lo stesso Mollaei aveva poi lasciato la, affermando di essere stato costretto a perdere per non affrontare israeliani. Il 28enne è poi fuggito in Germania, tornando a competere con la bandiera dei rifugiati della federazione mondiale per poi ottenere nel dicembre 2019 la cittadinanza della Mongolia. SportFace.