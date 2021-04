Joe Biden al Congresso: «Dobbiamo dimostrare che la democrazia funziona ancora» (Di giovedì 29 aprile 2021) «Dobbiamo dimostrare che la democrazia funziona ancora, che il nostro governo funziona e che noi possiamo lavorare per la nostra gente», dice il presidente degli Stati Uniti Joe Biden nel suo primo discorso davanti a Camera e Senato riuniti in sessione plenaria. La sua è un’«agenda ambiziosa» che prevede un ruolo più ampio dello Stato per riscrivere il «patto sociale» americano – scrive il New York Times. Una «scommessa rischiosa» per un Paese fortemente diviso e polarizzato. Biden ha rivendicato i risultati raggiunti dal suo governo: gli oltre 200 milioni di americani già vaccinati e il sostegno a famiglie e imprese del primo pacchetto di interventi da 1.900 miliardi di dollari. E poi ha annuncia l’arrivo dell’American Families Plan, un altro ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 29 aprile 2021) «che la, che il nostro governoe che noi possiamo lavorare per la nostra gente», dice il presidente degli Stati Uniti Joenel suo primo discorso davanti a Camera e Senato riuniti in sessione plenaria. La sua è un’«agenda ambiziosa» che prevede un ruolo più ampio dello Stato per riscrivere il «patto sociale» americano – scrive il New York Times. Una «scommessa rischiosa» per un Paese fortemente diviso e polarizzato.ha rivendicato i risultati raggiunti dal suo governo: gli oltre 200 milioni di americani già vaccinati e il sostegno a famiglie e imprese del primo pacchetto di interventi da 1.900 miliardi di dollari. E poi ha annuncia l’arrivo dell’American Families Plan, un altro ...

Ultime Notizie dalla rete : Joe Biden Asia - Pacific in positivo. Tokyo chiusa per la festa di Sh?wa Spinta rialzista è arrivata poi dall'intervento di Joe Biden al Congresso Usa. Il presidente ha fornito dettagli su piani di spesa per 1.800 miliardi di dollari a favore di scuola materna, programma ...

Biden: Usa non vogliono nuovi scontri con Cina e Russia Il presidente americano Joe Biden ha dichiarato nel suo discorso al Congresso di non essere in cerca di uno scontro con la Russia o la Cina ma di voler concentrare i propri sforzi sulla diplomazia. 'Siamo in lotta con la ...

Biden al Congresso: “Avanti America, non fermiamoci”. Piano da 1.800 miliardi per le famiglie ... Il Sole 24 ORE Borsa: l'Europa punta al rialzo spinta da trimestrali e sostegno Fed La Fed ha lasciato i tassi fermi e il presidente Jerome Powell ha confermato che e' troppo presto per diminuire i sostegni all'economia, mentre il presidente Usa Joe Biden ha illustrato il piano ...

“Ho ereditato un paese in crisi, ora è di nuovo in cammino” Nel suo primo intervento davanti a Camera e Senato, Joe Biden chiede di appoggiare il piano per rilanciare il paese e riformare la polizia ...

