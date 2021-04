Jessica Immobile tra Ciro e figli: "Mattia come il padre? Vediamo" (Di giovedì 29 aprile 2021) ROMA - Ha un gran da fare, come d'altronde tutte le mamme, Jessica Immobile . La moglie dell'attaccante della Lazio, a casa, se la deve vedere con Michela, Giorgia e il piccolo Mattia. Proprio l'... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 29 aprile 2021) ROMA - Ha un gran da fare,d'altronde tutte le mamme,. La moglie dell'attaccante della Lazio, a casa, se la deve vedere con Michela, Giorgia e il piccolo. Proprio l'...

Advertising

sportli26181512 : Jessica Immobile tra Ciro e figli: “Mattia come il padre? Vediamo”: La moglie del bomber della Lazio si racconta su… - Solo_La_Lazio : ?? Jessica esulta a modo suo ?? E minaccia #Immobile di levargli la Play... ??? Ecco il video! - Jessica_97G : RT @GiorgiaPetr: Una cosa che non so fare sono le condoglianze, quando muore qualcuno non so dire nulla a chi soffre. So solo abbracciare,… - LALAZIOMIA : SOCIAL| Jessica a Ciro: “Al prossimo palo che prendi ti butto la PlayStation” – VIDEO - infoitinterno : Immobile prende il palo, Jessica si scatena a casa -