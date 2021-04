Jennifer Lopez è una sposa insanguinata nelle prime foto dal set di Shotgun Wedding

(Di giovedì 29 aprile 2021) Svelate lediche mostranoe Josh Duhamel con indosso i vestiti del matrimonio, ma a quanto pare le cose non andranno come previsto.e Josh Duhamel appaiono felici e insanguinatidal set di, commedia romantica diretta da Jason Moore e scritto da Mark Hammer. A twittare leè stata la stessascrivendo: "Grandi notizie!uscirà al cinema il 29 giugno 2022! Non vediamo l'ora di farvi vedere il film".racconta la storia ...

Advertising

RadioGQ : Jennifer Lopez, Maluma - Pa Ti - Spanglish Version - Ella_scordata : Dietro alla rottura tra Jennifer Lopez e Alex Rodriguez c'è di mezzo un tradimento? Tutta la verità… - Novella_2000 : Giuseppe Giofrè licenziato da Jennifer Lopez: la rivelazione del ballerino (VIDEO) - gual89 : Jennifer Lopez che annulla il suo quarto matrimonio e poi fa uscire due film a tematica matrimonio. #MARRYME FEB 2… - RadioGQ : Jennifer Lopez & Maluma - Pa Ti (Spanglish Version) -

Ultime Notizie dalla rete : Jennifer Lopez

Vogue Italia

e Josh Duhamel appaiono felici e insanguinati nelle prime foto dal set di Shotgun Wedding , commedia romantica diretta da Jason Moore e scritto da Mark Hammer. A twittare le foto è ...Nel 2018 il ballerino è entrato a far parte del corpo di ballo di Britney Spears , poi per un breve periodo ha lavorato con, addirittura ha partecipato ad un tour con Taylor Swift e ...Non ci sono dubbi sulla bellezza di Jennifer Lopez, che sembra essere totalmente immune al tempo che passa. E ieri la star ha condiviso su Instagram delle nuove foto che lo dimostrano ancora una volta ...Svelate le prime foto di Shotgun Wedding che mostrano Jennifer Lopez e Josh Duhamel con indosso i vestiti del matrimonio, ma a quanto pare le cose non andranno come previsto. Jennifer Lopez e Josh Duh ...