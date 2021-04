Jeda | il fidanzato di Vera Gemma | origini | lavoro e quel dramma infantile

Leggi su cityroma

(Di giovedì 29 aprile 2021) News Il giovane diventato famoso grazie all’Isola dei Famosi ha raccontato la sua infanzia fatta di difficoltà e discriminazioni Pubblicato su 29 Aprile 2021Filal ha portato una ventata d’aria fresca e curiosità all’Isola dei Famosi 2021. Ildiha subito creato un certo interesse attorno alla sua figura. Il motivo? La grossa differenza d’età tra i due: lui solo 22 anni, lei 50. Un divario che ha scatenato critiche e malelingue ma che non è mai stato un problema per i diretti interessati. Ma chi èe da dove arriva?Filal è figlio di immigrati marocchini (il padre lavora come meccanico) e per anni è stato vittima di discriminazione razziale. È cresciuto ...