Italia sotto choc | il campione del mondo è morto a soli 27 anni

Filippo Mondelli è morto a 27 anni (li avrebbe compiuti il 18 giugno) per un tumore. Un osteosarcoma alla gamba sinistra s'è rivelato fatale, al campione del mondo di canottaggio era stato diagnosticato un anno fa ma l'evoluzione della malattia è stata tale da rendere vana ogni cura. Il decesso del campione del mondo Italiano di canottaggio nel 2018 (specialità di quattro di coppia) è un grave lutto per tutto lo sport nazionale.

