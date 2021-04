Italia-Francia, democrazie fra populismo e tecnocrazia. L’analisi di Gentile (Di giovedì 29 aprile 2021) La democrazia è in affanno, stretta fra la morsa del Covid e una fase di crisi, per alcuni, o di transizione, per altri, che ne minaccia la forma storica alla quale eravamo abituati. In molti Paesi europei, e non solo, dalla metà del ’900, i movimenti/partiti populisti hanno cominciato a diffondersi criticando le inadeguatezze della politica tradizionale, la sua distanza dai governati, la sua frequente corruzione, dando voce così al disagio di larghi strati sociali ed evocando la mitica purezza del “popolo” dimenticato. Il populismo nel tempo ha spesso cambiato sembianze mantenendo però il suo tratto principale: appello al popolo depositario di tutte le virtù, difesa dell’identità come escludente tutto il diverso, attacco ai partiti tradizionali e a tutte le élite; quindi identitario e protestatario insieme, due armi queste che ne hanno segnato il successo portandolo ... Leggi su formiche (Di giovedì 29 aprile 2021) La democrazia è in affanno, stretta fra la morsa del Covid e una fase di crisi, per alcuni, o di transizione, per altri, che ne minaccia la forma storica alla quale eravamo abituati. In molti Paesi europei, e non solo, dalla metà del ’900, i movimenti/partiti populisti hanno cominciato a diffondersi criticando le inadeguatezze della politica tradizionale, la sua distanza dai governati, la sua frequente corruzione, dando voce così al disagio di larghi strati sociali ed evocando la mitica purezza del “popolo” dimenticato. Ilnel tempo ha spesso cambiato sembianze mantenendo però il suo tratto principale: appello al popolo depositario di tutte le virtù, difesa dell’identità come escludente tutto il diverso, attacco ai partiti tradizionali e a tutte le élite; quindi identitario e protestatario insieme, due armi queste che ne hanno segnato il successo portandolo ...

