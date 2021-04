Israele | diversi morti e 50 feriti durante pellegrinaggio | 20 in «condizioni critiche»

(Di venerdì 30 aprile 2021) Venti persone in «». Erano radunati per celebrare la festa di Lag B’Omer a Monte Meron, in Alta Galilea. Sei elicotteri e dozzine di ambulanze stanno evacuando i

Corriere della Sera

Per fortuna la notizia buona è che in, il primo studio su Pfizer , garantisce la protezione ... Mi rendo conto che l'apertura era necessaria e la politica ha dovuto fare una scelta fra...... qui citato dal Financial Times che sceglie questa traduzione per meydan , termine che ha...Soleimani da parte Usa e poi del fisico nucleare Fakhrizadeh a opera con ogni probabilità di. ...(ANSAmed) - TEL AVIV, 30 APR - Una tribuna molto affollata è crollata durante un raduno di massa ebraico sul monte Meron, in Galilea. Decine di ambulanze cercano di raggiungere i feriti, facendosi str ...Una tribuna molto affollata è crollata durante un raduno di massa ebraico sul monte Meron, in Galilea, nella ricorrenza ebraica di Lag ba-Omer. Decine di ambulanze si sono fatte strada in una folla di ...