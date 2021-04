Isole Covid free | oggi a Procida vaccini ai quarantenni | domani ai trentenni | sabato ai ventenni

Advertising

gianpaolomartel : RT @hipsterdelcazzo: “De Luca, vanno bene le isole covid free, ma a questo punto quelli di peschiera Borromeo, dove sorge l’idroscalo, potr… - Lasiciliaweb : Flashmob a Lampedusa: 'Vogliamo diventare Covid free' Albergatori, imprenditori e sindaco in piazza: 'Vaccini unica… - CorinnaLCT : RT @hipsterdelcazzo: “De Luca, vanno bene le isole covid free, ma a questo punto quelli di peschiera Borromeo, dove sorge l’idroscalo, potr… - DaniaBocchi : RT @hipsterdelcazzo: “De Luca, vanno bene le isole covid free, ma a questo punto quelli di peschiera Borromeo, dove sorge l’idroscalo, potr… - hipsterdelcazzo : “De Luca, vanno bene le isole covid free, ma a questo punto quelli di peschiera Borromeo, dove sorge l’idroscalo, p… -

Ultime Notizie dalla rete : Isole Covid

Adnkronos

Ieri i cinquantenni, oggi i quarantenni, domani i trentenni, sabato i ventenni . Prosegue a pieno ritmo la campagna di vaccinazione di massa sull'isola di Procida per il progetto 'free ' lanciato dal governatore della Campania Vincenzo De Luca. Ieri, in occasione della prima giornata dedicata agli over 50, sono state somministrate circa 700 dosi di vaccino. Numeri ...... cali marginali del - 1% e - 2,3% di Ebidta per il Sud, e - 4,3% e 3,1% di fatturato per le. ... La valutazione si sofferma su come anche un evento indiretto come il- 19 e non per forza ...Conviviamo con la pandemia da un anno e il turismo si sta adattando di conseguenza. Ecco le principali assicurazioni Covid per viaggiare.Il dibattito sul coprifuoco scalda molto gli animi nel mondo, non solo in Italia. È utile o no? È un’imposizione necessaria o solo una ...