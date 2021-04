Isole covid free | a Ponza e Ventotene vaccinazioni da lunedì

(Di giovedì 29 aprile 2021), si muove anche il Lazio. Cominceranno infatti “da, 3 maggio, ledella Asl di Latina nellepontine di”. Ne dà notizia l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato che, in una nota, “ringrazia la guardia di Finanza per la collaborazione”. Oggi intanto nel Lazio, su oltre 17mila tamponi (-586) e oltre 19mila antigenici per un totale di oltre 37mila test, si registrano 1.124 casi positivi (+46), 27 decessi (-5) e +1.380 guariti. Aumentano i casi, mentre diminuiscono i decessi, i ricoveri e le terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 3%. I casi a Roma città sono a quota 500?, riferisce ancora l’assessore nel ...

In Campania i positivi al Covid-19 sono 1.986 (in risalita da due giorni) con 33 morti, di cui 25 nelle 48 ore. Vaccinazioni di massa sulle isole ...