Isola | il fidanzato di Vera Gemma si sfoga contro l’opinionista | ‘vali quanto una calza bucata’

(Di giovedì 29 aprile 2021) Frecciatine al vetriolo tra ildie un’opinionista che gli indizi individuano in Roger Garth. Sebbene durante le puntata dell’dei Famosi Jedà L’Enfoiré sembri decisamente meno fumantino della fidanzata, non manca di carattere e all’occorrenza sa tirare fuori gli artigli. LEGGI ANCHE:, Miryea e i problemi di memoria: cosa ha rivelato ai naufraghi, naufraga di questa edizione dell’è spesso oggetto di forti critiche. Ed è in difesa del suo amore che Jedà affida ad Instagram il suo sfogo. In alcune stories postate sul suo profilo, il giovanesenza fare nomi si è ‘scagliato’un opinionista di quarant’anni definendolo un frustrato, un finto buonista e ...

Il fidanzato di Vera ha lanciato anche una dura frecciatina a Gilles Rocca, colpevole delle lacrime ... Scopri le ultime news su L'Isola dei Famosi. Jeda Filal, fidanzato di Vera Gemma, eliminata nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi 2021, ha subito diverse critiche per via della sua storia sentimentale con l'ex naufraga, con cui ha 28 anni di differenza.