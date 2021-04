Isola dei famosi, Roberto Ciufoli eliminato? I sondaggi (Di giovedì 29 aprile 2021) L’Isola dei famosi sta per tornare questa sera su Canale 5 alle ore 21:45; nel frattempo i sondaggi hanno decretato il loro preferito e, allo stesso tempo, dichiarato chi sarà il possibile eliminato di questa puntata. Roberto Ciufoli pare il meno amato, ma scopriamo insieme le percentuali di questa possibile eliminazione! L’Isola dei famosi sta per tornare e, come ormai da diverse settimane, andrà in onda una diretta in differita, Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di giovedì 29 aprile 2021) L’deista per tornare questa sera su Canale 5 alle ore 21:45; nel frattempo ihanno decretato il loro preferito e, allo stesso tempo, dichiarato chi sarà il possibiledi questa puntata.pare il meno amato, ma scopriamo insieme le percentuali di questa possibile eliminazione! L’deista per tornare e, come ormai da diverse settimane, andrà in onda una diretta in differita, Articolo completo: dal blog SoloDonna

