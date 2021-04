Isola dei Famosi | Miryea Stabile crolla | “Mi sono fidata di mia madre | è stata la prima a pugnalarmi”

(Di giovedì 29 aprile 2021)ta: la naufraga de l’dei, in seguito la terza nomination, ha avuto un duro sfogo. Ha raccontato dettagli privati sulla sua vita privata. Ieri, mercoledì 28 aprile, è andato in onda un nuovo pomeridiano de l’dei. Il daytime che abbiamo visto in onda su Canale 5, presente sul L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

AnticipazioniFamosi, puntata di oggi giovedì 29 aprile 2021 . Ignazio Moser sarà il nuovo concorrente a sbarcare in Honduras. E poi ci sarà il televoto , che stabilirà chi, tra i naufraghi in nomination ,...Nulla da fare quindi per Elisa Isoardi, che proprio durante la permanenza a 'L'famosi' si è parlato di una possibile conduzione di 'Domenica Live'. Nonostante questo però il suo futuro ...Naufraga totalmente diversa all'Isola dei famosi, ad oggi è quasi irriconoscibile rispetto a quando è sbarcata in Honduras, di chi si tratta.Miryea Stabile ha avuto un piccolo crollo a L'Isola dei Famosi: la naufraga ha raccontato dettagli privati, mai confessati prima ...