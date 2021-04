Isola dei Famosi, le anticipazioni: un nuovo arrivo tra i naufraghi (Di giovedì 29 aprile 2021) Isola dei Famosi, stasera la tredicesima puntata del reality show: le anticipazioni, tra il nuovo ingresso tra i naufraghi e gli ospiti Tredicesima puntata, questa sera, de L’Isola dei Famosi.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 29 aprile 2021)dei, stasera la tredicesima puntata del reality show: le, tra ilingresso tra ie gli ospiti Tredicesima puntata, questa sera, de L’dei.… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

IsolaDeiFamosi : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - IsolaDeiFamosi : Ignazio Moser sarà un nuovo concorrente dell'Isola dei Famosi! Cosa vi aspettate? ?????? #Isola - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Morti e malati di Covid considerati solo numeri per evitare restrizioni e chiusure in… - Giusepp92635258 : Incidente hot all’Isola dei Famosi, il video mai andato in onda ?? #isola - harleylovesivy : RT @GiuliaSalemi93: Anche stasera sarò 'ospite' all'Isola dei famosi per raccontare qualcosa in più di mamma Fariba. Lunedi eravamo in tan… -