Isola dei famosi: il doloroso segreto di Miryea Stabile legato a sua madre (Di giovedì 29 aprile 2021) Miryea Stabile è sempre spensierata e felice, ma dopo aver ricevuto la terza nomination si è decisamente incupita. La vincitrice de La Pupa e il Secchione ha confessato alcune cose davvero pesanti riguardo il suo passato, ma cosa è successo? Leggi anche: Isola: Iva e Elettra gelose di Tommaso Zorzi? Lui guadagna di più: ecco... Leggi su donnapop (Di giovedì 29 aprile 2021)è sempre spensierata e felice, ma dopo aver ricevuto la terza nomination si è decisamente incupita. La vincitrice de La Pupa e il Secchione ha confessato alcune cose davvero pesanti riguardo il suo passato, ma cosa è successo? Leggi anche:: Iva e Elettra gelose di Tommaso Zorzi? Lui guadagna di più: ecco...

Advertising

IsolaDeiFamosi : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - IsolaDeiFamosi : Ignazio Moser sarà un nuovo concorrente dell'Isola dei Famosi! Cosa vi aspettate? ?????? #Isola - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Morti e malati di Covid considerati solo numeri per evitare restrizioni e chiusure in… - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Elisa Isoardi dopo l’'Isola dei Famosi' prende il sole in giardino #ElisaIsoardi - infoitcultura : L’Isola dei Famosi. Rosaria Cannavò scoppia in lacrime: “Assurdo quello che dice” -