Isola dei Famosi | Ignazio Moser nel gruppo dei primitivi

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 30 aprile 2021)all’: lo sportivo appena arrivato supera la prova del bacio in apnea con Francesca Lodoall’: Nella puntata di giovedì 29 aprileè entrato ufficialmente in gioco.è arrivato all‘deie non appena arrivato viene subito messo alla prova. Infatti lo sportivo ha la possibilità di riscattare Francesca Lodo dalla prova del bacio apnea mancato con Gilles Rocca nel corso della dodicesima puntata che le è costato una porzione di spaghetti al ragù. Il naufrago infatti si è rifiutato lunedì scorso di affrontare la prova con Francesca, che è scoppiata a piangere per la fame, non potendo concorrere infatti ha dovuto ...