Isola dei Famosi | Gilles Rocca è stato male | il messaggio di Miriam Galanti

Leggi su cityroma

(Di giovedì 29 aprile 2021)deiIl naufrago non si è sentito molto bene nelle ultime ore. La rivelazione di Rosolino in diretta e le parole di sostegno della compagna Pubblicato su 29 Aprile 2021 La tredicesima puntata de L’deitrasmessa giovedì 29 aprile 2021 si è aperta con una rivelazione di Massimiliano Rosolino. L’inviato di Ilary Blasi in Honduras ha fatto sapere che il naufrago èpoco bene, ma non si è lasciato abbattere decidendo comunque di partecipare alla diretta, registrata nel pomeriggio per lasciare a Superiviventes. Nel dettaglio, lo sportivo ha spiegato: “oggi non èbene, ma è un leone e non molla mai.forza” La padrona di ...