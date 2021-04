Isola dei Famosi | è battibecco a tre | i toni si alzano

Leggi su youmovies

(Di giovedì 29 aprile 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Ennesimoa L’dei. Protagonista anche Elettra Lamborghini, opinionista del reality show targato Mediaset. Come ogni giovedì, ad attirare l’attenzione del pubblico da casa è inevitabilmente L’dei. Anche la puntata odierna, come quelle precedenti, si sta caratterizzando per colpi di scena, sorprese, scontri e battibecchi. Ma ecco che, dopo un divertente