Isola dei Famosi | Beatrice Marchetti | chi è il fidanzato?

Beatrice Marchetti è una delle naufraghe del reality L'Isola dei Famosi. Dopo un primo avvicinamento ad Awed, che non ha nascosto di volerla corteggiare, la top model pare abbia fatto un passo indietro dichiarando di essere felicemente fidanzata, innamorata del suo compagno. Ma chi è il fortunato? Chi è il fidanzato di Beatrice Marchetti? Mistero sul nome del fidanzato della bella Beatrice Marchetti, ma anche il giornalista Gabriele Parpiglia ha confermato la sua esistenza. Stando a quanto riporta Parpiglia e a delle indiscrezioni lanciate proprio da Giornalettismo, il fidanzato è un imprenditore che lavora nel settore delle automobili d'epoca e si chiama Mathieu Magni.

