Isola dei Famosi, battuta di Manuela su Ignazio Moser: come reagirà Cecilia? (Di giovedì 29 aprile 2021) Ignazio Moser a breve sbarcherà sull’Isola Dei Famosi, e intanto i naufraghi hanno già detto la loro. Manuela Ferrara fa una battuta: e Cecilia? Non ha nemmeno fatto in tempo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 29 aprile 2021)a breve sbarcherà sull’Dei, e intanto i naufraghi hanno già detto la loro.Ferrara fa una: e? Non ha nemmeno fatto in tempo… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

Advertising

IsolaDeiFamosi : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - IsolaDeiFamosi : Ignazio Moser sarà un nuovo concorrente dell'Isola dei Famosi! Cosa vi aspettate? ?????? #Isola - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Morti e malati di Covid considerati solo numeri per evitare restrizioni e chiusure in… - Ericaa_r1 : RT @GiuliaSalemi93: Anche stasera sarò 'ospite' all'Isola dei famosi per raccontare qualcosa in più di mamma Fariba. Lunedi eravamo in tan… - peperoncin0_ : RT @GiuliaSalemi93: Anche stasera sarò 'ospite' all'Isola dei famosi per raccontare qualcosa in più di mamma Fariba. Lunedi eravamo in tan… -