Isola dei Famosi, anticipazioni 29 aprile: il televoto, ed un nuovo naufrago in arrivo (Di giovedì 29 aprile 2021) Questa sera, giovedì 29 aprile 2021 ci sarà un nuovissimo appuntamento con l’Isola dei Famosi. Vedremo due gruppi come all’inizio, saranno uno contro l’altro, con Manuela Ferrera al centro dell’attenzione. Vecchi rancori che torneranno sempre a galla, movimentando inevitabilmente l’atmosfera. Le anticipazioni odierne, rivelano che questa sera Ilary Blasi comunicherà al pubblico il nome del nuovo eliminato. Ma non è tutto perché, un nuovo naufrago a sua volta si unirà di fatto al resto del gruppo, portando una ventata di aria fresca. La conduttrice Ilary Blasi affronterà il nuovo appuntamento in compagnia degli opinionisti Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi. Isola dei Famosi, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 29 aprile 2021) Questa sera, giovedì 292021 ci sarà un nuovissimo appuntamento con l’dei. Vedremo due gruppi come all’inizio, saranno uno contro l’altro, con Manuela Ferrera al centro dell’attenzione. Vecchi rancori che torneranno sempre a galla, movimentando inevitabilmente l’atmosfera. Leodierne, rivelano che questa sera Ilary Blasi comunicherà al pubblico il nome deleliminato. Ma non è tutto perché, una sua volta si unirà di fatto al resto del gruppo, portando una ventata di aria fresca. La conduttrice Ilary Blasi affronterà ilappuntamento in compagnia degli opinionisti Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini ed Iva Zanicchi.dei, ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - IsolaDeiFamosi : Ignazio Moser sarà un nuovo concorrente dell'Isola dei Famosi! Cosa vi aspettate? ?????? #Isola - IsolaDeiFamosi : A stasera con una nuova puntata dell'#Isola dei Famosi?? Che cosa succederà di nuovo? - gfcanale5 : RT @GiuliaSalemi93: Anche stasera sarò 'ospite' all'Isola dei famosi per raccontare qualcosa in più di mamma Fariba. Lunedi eravamo in tan… - gnemaff : RT @sabamaria685: Giulia ospite all'Isola dei famosi alle 21,40 #giuliasalemi #isola #prelemi -