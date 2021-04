Isola dei Famosi, annuncio pazzesco: “Tommaso Zorzi in Honduras” (Di giovedì 29 aprile 2021) L’Isola dei Famosi, a breve potrebbe accogliere Tommaso Zorzi. Dopo l’invito di Iva Zanicchi, l’influencer rivela: “Potrei andare in Honduras”. Tommaso Zorzi sta riscuotendo un discreto successo con la sua trasmissione ‘Il Punto Z‘, disponibile sulla piattaforma Mediaset Play. Nell’ultima puntata l’influencer ha avuto come ospite Iva Zanicchi. La cantante ed opinionista, durante l’intervista, ha L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 29 aprile 2021) L’dei, a breve potrebbe accogliere. Dopo l’invito di Iva Zanicchi, l’influencer rivela: “Potrei andare in”.sta riscuotendo un discreto successo con la sua trasmissione ‘Il Punto Z‘, disponibile sulla piattaforma Mediaset Play. Nell’ultima puntata l’influencer ha avuto come ospite Iva Zanicchi. La cantante ed opinionista, durante l’intervista, ha L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

IsolaDeiFamosi : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - IsolaDeiFamosi : Ignazio Moser sarà un nuovo concorrente dell'Isola dei Famosi! Cosa vi aspettate? ?????? #Isola - reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Morti e malati di Covid considerati solo numeri per evitare restrizioni e chiusure in… - passioniepensi1 : @Parpiglia @infotommizorzi Onestamente non vedo tutta questa esposizione come molti dicono. Alla fine ha un progett… - antonio475317 : @HuffPostItalia Vada all' isola dei famosi -