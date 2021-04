Isola dei Famosi | Andrea Cerioli vince la ricompensa

(Di giovedì 29 aprile 2021)e Matteo Diamante si sono sfidati in una provaun po’ atipica. I due leader del gruppo, infatti, si sono battuti per farre ai propri compagni di squadra delle bottiglie contenenti dei messaggi da parte dei propri cari. La provadi stasera è stata un po’ diversa dal solito. A sfidarsi, infatti, sono stati, leader del gruppo dei Primitivi, contro Matteo Articolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

IsolaDeiFamosi : .@GiuliaSalemi93 stasera sarà di nuovo dei nostro! ?? #Isola - IsolaDeiFamosi : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - IsolaDeiFamosi : Ignazio Moser sarà un nuovo concorrente dell'Isola dei Famosi! Cosa vi aspettate? ?????? #Isola - BeatriceGitto : Tommy anche se sei l'opinionista, per me hai VINTO te l'isola dei famosi #tommasozorzi #isola #isoladeifamosi - BlackGyna : RT @giacomourtis: 'Stai all'isola dei famosi e dici c'ho fame, grazie al cazzo' Awed ??? #isola -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

2021, Giovanni Ciacci legge un messaggio di Miriam per Gilles: 'Stai tranquillo' . Buone notizie per i fan della coppia. Durante la 1, l'attore ha finalmente ricevuto un messaggio dall' 'amore ...Miriam Galanti e Gilles Rocca sono la coppia de L'Famosi 2021. Pur essendo solo l'attore e registra concorrente della quindicesima edizione del reality show condotto da Ilary Blasi, l'attrice è diventata molto popolare visto che durante ...Manuela Ferrera ha rischiato di far spegnere il fuoco sull'Isola dei famosi: la situazione è stata salvata dal provvidenziale intervento di Roberto Ciufoli. Sull'Isola dei famosi 2021 gli arrivisti st ...L'Isola dei Famosi va in onda questa sera e vede tanta carne al fuoco. Oggi in studio è presente anche una meravigliosa Cecilia Rodriguez. La sua gelosia ...