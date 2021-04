Isola dei Famosi 2021, le anticipazioni della tredicesima puntata: concorrenti e ultime news (Di giovedì 29 aprile 2021) Questa sera, giovedì 29 aprile 2021, alle ore 21,30 (circa) su Canale 5 va in onda la tredicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2021 che vede alla conduzione Ilary Blasi con opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Ma vediamo insieme cosa succederà stasera. anticipazioni La puntata dell’Isola di questa sera, 29 aprile, vedrà una eliminazione. Un ruolo fondamentale nell’eliminazione di stasera lo avrà il leader Salvador. Come Ilary Blasi ha piegato lunedì scorso infatti sarà proprio il leader della settimana a decidere la sorte dei nominati. Sicuramente salvo sarà solamente il concorrente più votato dal pubblico. Al televoto ci sono 4 naufraghi, due della squadra degli ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 aprile 2021) Questa sera, giovedì 29 aprile, alle ore 21,30 (circa) su Canale 5 va in onda ladell’deiche vede alla conduzione Ilary Blasi con opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. Ma vediamo insieme cosa succederà stasera.Ladell’di questa sera, 29 aprile, vedrà una eliminazione. Un ruolo fondamentale nell’eliminazione di stasera lo avrà il leader Salvador. Come Ilary Blasi ha piegato lunedì scorso infatti sarà proprio il leadersettimana a decidere la sorte dei nominati. Sicuramente salvo sarà solamente il concorrente più votato dal pubblico. Al televoto ci sono 4 naufraghi, duesquadra degli ...

