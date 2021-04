Isola dei Famosi 2021 | Jeda furioso | ecco perché

(Di giovedì 29 aprile 2021) In studio un agnellino, ma all’occorrenzadiventa una furia. Il fidanzato di Vera Gemma si è scagliato contro un opinionista (che forse ha criticato la sua compagna).di chi stiamo parlando e cosa avrebbe detto il fidanzato dell’ex naufraga de L’dei. Le parole di“Questi quarantenni con le crisi di mezz’età mi fanno ridere! Io – avrebbe detto– sto prendendo il volo e tu rimani al tuo posto da opinionista frustrato. Non ho mai mancato di rispetto a nessunosono il primo a portare rispetto a tutti! Meglio che sto zittose vado a raccontare quello che sei venuto a dirmi diverse volte, ti faccio cascare la maschera da finto buonista di sto c***o. Lo sappiamo che la notte non dormihai ...

Ignazio Moser è pronto ad affrontare nel miglioremodi la sua nuova avventura televisiva. Diventerà a tutti gli effetti unoprotagonisti più attesi de 'L'Famosi' e chissà se riuscirà ad andare fino in fondo. Il reality show gli metterà di fronte alcune difficoltà e anche il suo amore sarà messo a dura prova. Una delle naufraghe, Manuela ...L'Famosi , giunta ormai al giro di boa di questa quindicesima edizione, è stata confermata su Mediaset per altre due stagioni (presumibilmente nella primavera del 2022 ed in quella del 2023, ...Questa sera entrerà ufficialmente in gioco un nuovo concorrente: Ignazio Moser. Sull'ex ciclista ha già messo gli occhi Manuela Ferrera: l'ex fiamma di Higuain ha puntato il… Leggi ...Ha preso il via oggi pomeriggio a Palermo a Villa Zito, sede della Fondazione Sicilia, la campagna vaccinale "Accanto agli ultimi", voluta dal governo ...