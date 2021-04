Isola Dei Famosi 2021 | Ilary Blasi e il dettaglio ricorrente in tutti i look Ecco di che si tratta!

(Di giovedì 29 aprile 2021)è l’anima, il cuore e la curiosità di questa quindicesima edizione de L’Dei, con le sue gaffes, la sua “caciara” e i suoimai banali,con un comune denominatore. Bella, anzi, bellissima!è, probabilmente, una delle poche conduttrici italiane in grado di indossare qualsiasi abito senza incappare nella volgarità. Un plus che, purtroppo, non è per tutte ma che, nel corso degli anni, diventa la fortuna della bella conduttrice romana che, programma dopo programma, incolla milioni di curiose fashion addicted allo schermo in attesa del prossimo. Anche quest’anno e in occasione della quindicesima edizione de L’Dei...

Advertising

IsolaDeiFamosi : C’è chi ha la notte dei Golden Globe… noi abbiamo i Golden Social e i protagonisti siete proprio voi: ecco una clas… - IsolaDeiFamosi : Ignazio Moser sarà un nuovo concorrente dell'Isola dei Famosi! Cosa vi aspettate? ?????? #Isola - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. 4 i concorrenti al te… - graziapi : @StaseraItalia Ecco il primo partecipante, insieme a Bassetti, alla prossima edizione dell'Isola dei Virologi. 24/2… - elettrasunrise : RT @QuiMediaset_it: In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. 4 i concorrenti al televo… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola Dei

L'avventura di Ignazio Moser come nuovo concorrente dell'Famosi 2021 può ufficialmente cominciare. Dopo giorni di attesa, il momento di Moser sta per arrivare. L'ex ciclista sbarcherà in Honduras durante la puntata in onda oggi, giovedì 29 aprile, ...A quanto pare la difesa di lunedì scorso di Giulia Salemi a favore della mamma Fariba Tehrani non è servita molto all'Famosi 2021 . Mentre il consenso tra il pubblico per la bella persiana cresce, sull'si continua a parlare male di lei finendo con l'attaccarla e tutto perché in molti non amano il suo ...Giovedì 29 aprile in prima serata su Canale 5, tredicesimo appuntamento con l'"Isola dei Famosi". A commentare la puntata, con la padrona di casa Ilary Blasi, Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tomma ...Come riportato dal sito "Tv Blog" Mediaset, nonostante i risultati non proprio entusiasmanti de "L'isola dei famosi", ha deciso di rinnovare il format fino al 2023.