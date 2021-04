Isola 2021 | diretta tredicesima puntata | Ignazio Moser nuovo concorrente In studio Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi

Advertising

fattoquotidiano : Mauro Morandi, il “custode” di Budelli lascia l’isola dopo 32 anni: “Mi sono rotto le palle” - NintendoItalia : Sono in arrivo eventi stagionali rivisitati! Scopri cosa succederà sulla tua isola di #AnimalCrossingNew Horizons… - ilpost : La storia del guardiano di Budelli, che lascerà l’isola dopo 32 anni - fabiofabbretti : Stasera (tra poco) all'#Isola: arriva Ignazio Moser, in studio Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi… - SaraSanfi : RT @SpettacoliNEWS: L’Isola dei Famosi: anticipazioni di giovedi 29 aprile. Tra gli ospiti in studio Cecilia Rodriguez, fidanzata del nuov… -

Ultime Notizie dalla rete : Isola 2021

IL GIORNO

Genova " Dopo due settimane in zona rossa la Sardegna vede avvicinarsi il cambio di colore : da lunedì 3, infatti, se non ci saranno sorprese, l'passerà in zona arancione. L'ufficialità si avrà solo domani, con la diffusione della bozza del monitoraggio settimanale dell'Istituto Superiore di Sanità e poi con l'ordinanza del ministro ..., diretta tredicesima puntata: Ignazio Moser nuovo concorrente. In studio Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi. In nomination questa sera, che seguiremo come sempre minuto per minuto su , ci ...Elettra Lamborghini è attualmente impegnata con l'Isola dei Famosi, ma ha in serbo una grossa sorpresa per tutti i suoi fan.Si è chiusa con la partecipazione di 76 operatori economici la fase di consultazione preliminare di mercato finalizzata alla raccolta delle manifestazioni di interesse per il piano di efficientamento ...