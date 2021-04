Irlanda del Nord: si dimette la premier Arlene Foster (Di giovedì 29 aprile 2021) Il primo ministro dell’Irlanda del Nord Arlene Foster si è dimessa dopo una rivolta interna al suo partito che l’ha accusata di non fare abbastanza contro l’accordo Brexit firmato da Boris Johnson. Un’altra vittima politica dell’uscita di Londra dall’Ue, per una pace sempre più a rischio a Belfast Perchè Arlene Foster si è dimessa? La Leggi su periodicodaily (Di giovedì 29 aprile 2021) Il primo ministro dell’delsi è dimessa dopo una rivolta interna al suo partito che l’ha accusata di non fare abbastanza contro l’accordo Brexit firmato da Boris Johnson. Un’altra vittima politica dell’uscita di Londra dall’Ue, per una pace sempre più a rischio a Belfast Perchèsi è dimessa? La

Advertising

mariocalabresi : Ogni notte, per due mesi, Al Mannie ha nuotato di notte nell'oceano, ghiacciato, della sua Irlanda del Nord. Lo ha… - VerdiVeneto : RT @giornaleradiofm: Von der Leyen, grazie all'Italia per invio aiuti all'India: (ANSA) - BRUXELLES, 29 APR - 'L'India ha bisogno del nostr… - salvatoreblanc7 : RT @INPS_it: #InpsComunica #Brexit Accordo sulla cooperazione tra l'Unione europea #UE e la Comunità europea dell'energia atomica con il Re… - giornaleradiofm : Von der Leyen, grazie all'Italia per invio aiuti all'India: (ANSA) - BRUXELLES, 29 APR - 'L'India ha bisogno del no… - JoeWolve : @factchecking18 @lageloni @tiodiobene Ma tu leggi ciò che pubblichi? Prendi a paragone proprio l'Irlanda che è tra… -