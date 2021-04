Ipotesi di reati colposi per gioielliere che ha ucciso 2 rapinatori, reazione dopo furto e percosse a moglie e figlia (Di giovedì 29 aprile 2021) Mario Roggero, il gioielliere che a Grinzane Cavour - Cuneo - ha sparato, uccidendo due dei tre malviventi che stavano cercando di rapinarlo, con coltello e pistola risultata poi finta è indagato ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 29 aprile 2021) Mario Roggero, ilche a Grinzane Cavour - Cuneo - ha sparato, uccidendo due dei tre malviventi che stavano cercando di rapinarlo, con coltello e pistola risultata poi finta è indagato ...

Advertising

GaetanoRizzo18 : @Nmarru Da quello che ho ascoltato sono tutti colpevoli per omicidio o per tentato omicidio Diverso è su ipotesi di… - AleGrifeo : @fabiospes1 @france_bis @Banto000 @giangolz Vuoi migliorarla? Lavora sul testo e non su ipotesi che non ci azzeccan… - Giovannaconfal6 : RT @Guido34735937: @fattoquotidiano Secondo questi politici specchiati, la magistratura è politica solo quando indaga loro o i loro amici.… - ve10ve : RT @Guido34735937: @fattoquotidiano Secondo questi politici specchiati, la magistratura è politica solo quando indaga loro o i loro amici.… -