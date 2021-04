Interceptor film stasera in tv 29 aprile | cast | trama | curiosità | streaming

(Di giovedì 29 aprile 2021)è ilin tv giovedì 292021 in onda in seconda serata su Italia 1. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:La regia è di George Miller. Ilè composto da Mel Gibson, Roger Ward, Joanne Samuel, Tim Burns, Hugh Keays Byrne, Steve Bisley, Lisa Aldenhoven, David Bracks, Bertrand Cadart.in tv:In un futuro apocalittico, la polizia ha difficoltà a tenere a bada gruppi di selvaggi motociclisti. ...

Si tratta della stessa location dei primi due film della saga di Mad Max: Interceptor (1979) e Interceptor - Il guerriero della strada (1981). Il governo australiano, per assicurarsi che l'ambizioso progetto venisse realizzato nel paese, ha offerto incentivi fiscali.

La saga di Mad Max si compone di tre film interpretati da Mel Gibson, nei panni dell'eroe: 'Interceptor' (1979), 'Interceptor - Il guerriero della strada' (1981), 'Mad Max oltre la sfera del tuono' (1985).