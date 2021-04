Inter | De Vrij show anche al pianoforte | l’esibizione è da applausi VIDEO

(Di giovedì 29 aprile 2021) Le sue qualità da difensore sono nate a tutti, molto meno quelle da musicista. Stefan Desi è mostrato in versione pianista pubblicando sui suoi social un’esibizione al. Il difensore dell’si dimostra elegante non solo negli anticipi difensivi e nell’impostazione da dietro, maal piano. Guarda ilpubblicato dal giocatore olandese. GUARDAAL PIANO DI DESportFace.

Advertising

sportli26181512 : De Vrij, il difensore dell'Inter suona il pianoforte. VIDEO: Il difensore nerazzurro ha pubblicato su Instagram il… - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: #Inter, Stefan #DeVrij e l'esibizione show al pianoforte: guarda il VIDEO - sportface2016 : #Inter, Stefan #DeVrij e l'esibizione show al pianoforte: guarda il VIDEO - SkySport : De Vrij, il difensore dell'Inter suona il pianoforte. VIDEO - osnapitz_naty : Ho un sogno: Stefan De Vrij che suona il nuovo inno dell’Inter -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Vrij

Sky Sport

(3 - 5 - 2) : Handanovic; Skriniar, De, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez.Pochi giorni dopo si recupera- Sassuolo. Siamo 1 a 0 per i nerazzurri, Detira la maglia a Raspadori in area, sarebbe rigore ed ammonizione ma l'arbitro fa continuare, ribaltamento di ...Il difensore nerazzurro ha pubblicato sui social un video in cui si diletta al pianoforte con ottimi risultati ...Non solo lo sponsor di maglia, all'Inter potrebbe cambiare anche lo sponsor tecnico. Storicamente legata a Nike, con cui ha il contratto in scadenza nel 2022, la ...