Innocenzo Cipolletta nuovo presidente della Febaf

(Di giovedì 29 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) –è ilFederazione Banche Assicurazioni e Finanza (). E’ stato eletto all’unanimità per il biennio in corso 2021-2022 dal Consiglio direttivo riunito in videoconferenza. Succede a Luigi Abete, che ha guidato la Federazione dal 2014 e che è stato acclamatoonorario. “Ringrazio il Consiglio direttivo per la fiducia nei miei confronti e Luigi Abete per aver impresso una decisa accelerazione alle attività e alla rappresentatività”, ha dettosubito dopo l’elezione. “Proseguiremo il lavoro sui temi europei, sulla declinazione del Pnrr e sul ruolo che il settore finanziario sarà sempre più chiamato a svolgere a favore delle ...

