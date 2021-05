Innervosito? Non usi quel termine Massimo Galli fuori controllo | raptus anche con Myrta Merlino | il gelo | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 aprile 2021)esausto. Il direttore di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano si lamenta a L'Aria Che Tira con i giornalisti. La loro colpa? Raggiungerlo telefonicamente. "A volte mi tocca dire a qualche giornalista di no perché non è possibile, non posso passare tutto questo tempo a rispondere al telefono o a venire in televisione. Ricevo un centinaio di mail al giorno che mi chiedono pareri clinici, per rispondere a tutti non mi basterebbero 8 ore". Peccato però che nel momento in cui esterna la sua insofferenza sia seduto proprio davanti alle telecamere di La7 nel programma di. E ancora: "Signori miei, capisco che i problemi possono esserci ma o bado ai malati o scrivo lavori o faccio tutte queste cose". Chiusa la parentesi "distrazioni", ecco che la conduttrice passa al botta e ...