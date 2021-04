Ing, una grande novità per tutti i correntisti: c’è già chi storce il naso (Di giovedì 29 aprile 2021) In queste ore la banca Ing sta inviando un’importante comunicazione a tutti i propri clienti che cambierà per sempre il loro modo di operare. Ing (AdobeStock)Negli ultimi mesi il Governo ha dato una seria accelerata all’utilizzo della moneta elettronica. L’Italia, infatti, in tal senso ha un gap profondo con le altre nazioni europee dove da anni è possibile pagare con il bancomat praticamente qualunque cosa. Per invogliare i cittadini ad utilizzare le proprie carte l’esecutivo ha immesso il cashback, che ha subito avuto un grande successo. Questo cambiamento ha portato Ing a rivedere i propri piani. Recentemente alcuni clienti stanno ricevendo un’email dove li si avvisa che da luglio chiuderanno tutte le filiali e gli ATM. Attualmente i bancomat del conto arancione in Italia sono ben 62. Ing punta tutto o quasi sul digitale Per ... Leggi su chenews (Di giovedì 29 aprile 2021) In queste ore la banca Ing sta inviando un’importante comunicazione ai propri clienti che cambierà per sempre il loro modo di operare. Ing (AdobeStock)Negli ultimi mesi il Governo ha dato una seria accelerata all’utilizzo della moneta elettronica. L’Italia, infatti, in tal senso ha un gap profondo con le altre nazioni europee dove da anni è possibile pagare con il bancomat praticamente qualunque cosa. Per invogliare i cittadini ad utilizzare le proprie carte l’esecutivo ha immesso il cashback, che ha subito avuto unsuccesso. Questo cambiamento ha portato Ing a rivedere i propri piani. Recentemente alcuni clienti stanno ricevendo un’email dove li si avvisa che da luglio chiuderanno tutte le filiali e gli ATM. Attualmente i bancomat del conto arancione in Italia sono ben 62. Ing punta tutto o quasi sul digitale Per ...

