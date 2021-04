Infortunio Spinazzola, allarme per Mancini. La Roma perde anche Veretout e Pau Lopez (Di giovedì 29 aprile 2021) Un primo tempo da incubo, non per il risultato, ma per gli eventi. Iniziata malissimo l’avventura nelle semifinali di Europa League per la Roma: i giallorossi sono passati subito in svantaggio ad Old Trafford con il Manchester United (salvo poi ribaltare la situazione con Pellegrini e Dzeko), ma soprattutto sono stati costretti a rinunciare a tre titolari a causa di infortuni. Il primo ad arrendersi è stato dopo neanche tre minuti Jordan Veretout: il centrocampista francese al primo scatto tentato si è fermato accusando un problema muscolare. Al 28? stop per il portiere Pau Lopez: dopo un tuffo contusione alla spalla e sostituzione. Gli slot sono terminati al 37?: dopo aver creato l’occasione del secondo gol, Leonardo Spinazzola ha dovuto lasciare il campo a Bruno Peres. Preoccupa ... Leggi su oasport (Di giovedì 29 aprile 2021) Un primo tempo da incubo, non per il risultato, ma per gli eventi. Iniziata malissimo l’avventura nelle semifinali di Europa League per la: i giallorossi sono passati subito in svantaggio ad Old Trafford con il Mster United (salvo poi ribaltare la situazione con Pellegrini e Dzeko), ma soprattutto sono stati costretti a rinunciare a tre titolari a causa di infortuni. Il primo ad arrendersi è stato dopo netre minuti Jordan: il centrocampista francese al primo scatto tentato si è fermato accusando un problema muscolare. Al 28? stop per il portiere Pau: dopo un tuffo contusione alla spalla e sostituzione. Gli slot sono terminati al 37?: dopo aver creato l’occasione del secondo gol, Leonardoha dovuto lasciare il campo a Bruno Peres. Preoccupa ...

