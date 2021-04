Incubo variante indiana | 23 positivi sul volo da Delhi Ingressi vietati anche dallo Sri Lanka

(Di giovedì 29 aprile 2021) L Italia in massima allerta per ladel Covid - 19. Dopo aver vietato glida India e Bangladesh, il ministro della Salute Roberto Speranza ha esteso la misuraallo Sri ...

Advertising

voceditalia : Incubo variante indiana, 23 positivi sul volo da Delhi - trashinmyveins : @ANPANSVN ecco che rimanessero speculazioni perché noi la variante canadese non la vogliamo che incubo - Alessan89725347 : @LaPatty46 @fanpage Questa volta almeno non è colpa nostra, questa volta ci sono nomi e cognomi dei colpevoli. Sper… - Roma_H_24 : Dai quotidiani: 'Covid, incubo variante indiana' (Repubblica) - - H24Nomentano : Dai quotidiani: 'Covid, incubo variante indiana' (Repubblica) - -

Ultime Notizie dalla rete : Incubo variante

Gazzetta del Sud

Frenare una potenziale diffusione dellaindiana vitale, tanto che il governo ha prorogato di 15 giorni anche le misure di contenimento per gli arrivi dai Paesi europei. Il rischio che si ...Frenare una potenziale diffusione dellaindiana è vitale, tanto che il governo ha prorogato di 15 giorni anche le misure di contenimento per gli arrivi dai Paesi europei. Il rischio che si ...L’Italia è in massima allerta per la variante indiana del Covid-19. Dopo aver vietato gli ingressi da India e Bangladesh, il ministro della Salute Roberto ...ROMA. – L’Italia è in massima allerta per la variante indiana del Covid-19. Dopo aver vietato gli ingressi da India e Bangladesh, il ministro della Salute Roberto Speranza ha esteso la misura anche al ...