Incidente sul lavoro nel cantiere Amazon ad Alessandria | un morto e cinque feriti

(Di giovedì 29 aprile 2021) Operaioneldi: ancora da chiarire le cause del drammaticosul. È di un operaioe almenoil bilancio dell’avvenuto neldi, dove sono in corso i lavori per la costruzione del polo logistico della società.sul, operaioneldiStando alle prime ricostruzioni, gli operai stavano lavorando quando sono stati schiacciati da una trave che stavano maneggiando nel magazzino. “Durante una fase di gettata è ...

Si tratta del terzolavoro in altrettanti giorni in Piemonte. Gli altri due, nel Torinese, hanno causato un morto e un ferito. Questa la posizione diffusa da Amazon in seguito al ...Un operaio morto e altri cinque feriti. Tragicolavoro avvenuto questa mattina ad Alessandria , nel cantiere in cui in corso la costruzione del polo logistico Amazon . Dalle primissime informazioni, gli operai sarebbero rimasti ...Questa mattina il mare, direzione Locri verso Gioiosa, era molto sporco. Siamo ancora al 29 di aprile, non siamo entrati nella stagione estiva, non ci sono ancora i turisti, ma il mare si è presentato ...Mattia Battistetti, un operaio edile di 23 anni, ha perso la vita questa mattina a Montebelluna, in provincia di Treviso, in seguito ad un incidente ...