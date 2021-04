In vendita a 250mila euro la Wii d’oro per la Regina Elisabetta

(Di giovedì 29 aprile 2021) Su eBay un pezzo unico e prezioso della console Nintendo, frutto di un’insolita campagna marketing del 2009 (Foto: Consolevariation.com)È comparsa su eBay un’asta molto particolare con protagonista una console Nintendo Wii e relativo telecomando controller Wiimote interamente placcati. La richiesta è di 300mila dollari ossia circaper un’edizione unica e preziosissima che era stata commissionata dallo sviluppatore Thq nientemeno che per la. La storia di questo pezzo da collezione parte nel maggio 2009 quando la casa di produzione Thq affermò di aver consegnato a Buckingham Palace una Nintendo Wii placcataa 24 carati destinata a Sua Maestà. Il regalo non era fine a se stesso, quanto un’idea promozionale per il lancio dell’allora nuovo titolo ...

All'asta la Nintendo Wii oro versione speciale e preziosa realizzata per la Regina Elisabetta: su eBay si parte da 300.000 dollari ossia 250000 euro ...