In Italia i salari più tassati e più bassi dell'Ocse. I dati sul costo del lavoro (Di giovedì 29 aprile 2021) Roma, 29 apr – In Italia il costo del lavoro è tra i più alti dei 34 Paesi Ocse e il salario medio lordo, oltre a essere il più tassato, è anche il più basso. Sono i numeri allarmanti del rapporto annuale Taxing Wages dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Tassazione del lavoro tra le più alte dei Paesi Ocse Le tasse sul lavoro in Italia sono in ribasso, ma sono ancora troppo alte tra i Paesi Ocse: tra il 2019 e il 2020, il cuneo fiscale arretra dal 47,9% al 46%, attestandosi di 11,4 punti sopra la media Ocse, che è del 34,6% (dal 35% del 2019). Una quota che colloca il nostro Paese al quarto posto nell'area, dietro a Belgio, Germania e Austria, a pari merito con la Francia. Più nel dettaglio, il cuneo fiscale in Italia ...

