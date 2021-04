In arrivo oggi 2,5 milioni di dosi in Italia: oltre due milioni sono di AstraZeneca (Di giovedì 29 aprile 2021) Aumentano le somministrazioni a disposizione per l'Italia, al fine di aumentare il ritmo della campagna vaccinale. sono circa 2,5 milioni le dosi di vaccini anti covid che giungeranno entro oggi all'... Leggi su globalist (Di giovedì 29 aprile 2021) Aumentano le somministrazioni a disposizione per l', al fine di aumentare il ritmo della campagna vaccinale.circa 2,5ledi vaccini anti covid che giungeranno entroall'...

Ultime Notizie dalla rete : arrivo oggi

Vaccini, oggi in arrivo circa 2,5 milioni di dosi in Italia

Adnkronos

Viaggi, Green Pass: via libera Parlamento UE

(Teleborsa) – Tornare a viaggiare, rigorosamente in sicurezza. Il passaporto vaccinale europeo arriverà entro giugno. E' quanto ha annunciato via Twitter la presidente della ...

