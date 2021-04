In arrivo 2,5 milioni di dosi di vaccino anti covid in Italia tra AstraZeneca, Moderna e J&J (Di giovedì 29 aprile 2021) “Sono circa 2,5 milioni le dosi di vaccini che giungeranno entro la giornata all’hub nazionale della Difesa all’interno dell’aeroporto militare di Pratica di Mare”. Così il commissariato all’emergenza in una nota. “Si tratta, in particolare, di tre lotti distinti: oltre 2 milioni di Vaxzevria (AstraZeneca), più di 270 mila di Moderna e circa 160 mila di Janssen (Johnson&Johnson), che verranno ripartiti e poi distribuiti nei prossimi giorni a Regioni e Province autonome”, prosegue il comunicato. L’azienda farmaceutica tedesca BioNTech ha annunciato che da giugno il suo vaccino anti-covid, prodotto in collaborazione con Pfizer, sarà disponibile per la fascia d’età 12-15 anni. L’amministratore delegato dell’azienda, Ugur Sahin, ha detto al ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 aprile 2021) “Sono circa 2,5ledi vaccini che giungeranno entro la giornata all’hub nazionale della Difesa all’interno dell’aeroporto militare di Pratica di Mare”. Così il commissariato all’emergenza in una nota. “Si tratta, in particolare, di tre lotti distinti: oltre 2di Vaxzevria (), più di 270 mila die circa 160 mila di Janssen (Johnson&Johnson), che verranno ripartiti e poi distribuiti nei prossimi giorni a Regioni e Province autonome”, prosegue il comunicato. L’azienda farmaceutica tedesca BioNTech ha annunciato che da giugno il suo, prodotto in collaborazione con Pfizer, sarà disponibile per la fascia d’età 12-15 anni. L’amministratore delegato dell’azienda, Ugur Sahin, ha detto al ...

Advertising

Adnkronos : #VacciniCovid, in arrivo in Italia circa 2,5 milioni di dosi. - repubblica : ?? Digitale terrestre, 36 milioni di televisori a rischio oscuramento da settembre. Altri 9 da rottamare nel 2022. I… - sportli26181512 : Inter, in arrivo 250 milioni: i rischi per il club come Elliott col Milan: Il fondo Bain Capital è pronto a versare… - Frances47226166 : RT @manginobrioches: Il generale Figliuolo annuncia l'arrivo di cinque milioni di #Falcon entro giugno. #Casellati - Rokketto1 : RT @manginobrioches: Il generale Figliuolo annuncia l'arrivo di cinque milioni di #Falcon entro giugno. #Casellati -