Ilary Blasi compie gli anni | il regalo di Francesco Totti è il sogno di ogni donna al mondo | Ecco di che si tratta

Advertising

BaritaliaNews : Ilary Blasi compie gli anni, e il marito Francesco Totti le fa una dedica speciale e lei “Magari tra due anni ci la… - BullRed28 : RT @dea_channel: tanti auguri di compleanno alla divina Ilary Blasi - BlastingItalia : RT @norabbeauty: Nuovo articolo per @BlastingItalia Ilary Blasi: le ultime dichiarazioni su Akash Kumar, la conduzione de @IsolaDeiFamosi… - infoitcultura : Isola dei Famosi: la confessione di Ilary Blasi sul nuovo naufrago Ignazio Moser e Akash Kumar - Anto62653421 : RT @escatenoinfernu: GIUSTO PER RIDERE! #isola #tzvip: TOMMASO FA AUMENTARE LO SHARE #prelemi: GIULIA FA AUMENTARE LO SHARE Ilary Blasi… -

Ultime Notizie dalla rete : Ilary Blasi

Agenzia ANSA

A commentare la puntata, con la padrona di casa, Iva Zanicchi , Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini . Massimiliano Rosolino , in collegamento dall'Honduras, coordinerà le nuove prove ...Ignazio Moser , 28 anni di età, è il nuovo concorrente ufficiale dell'Isola dei Famosi 2021 . Stasera 29 aprile nella nuova puntata del reality survival di Canale 5 condotto da, accompagnata in studio dagli opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi e da Massimiliano Rosolino in Honduras, arriva Ignazio Moser , circa un mese e mezzo dopo l'...E se la mossa per rendere di nuovo l' Isola dei Famosi 2021 accattivante fosse far traslocare Tommaso Zorzi dalla poltrona in studio in una ...Finalmente Ignazio Moser entra nell' Isola dei Famosi 2021 . Lo farà stasera, giovedì 29 aprile 2021 , nel corso della ...